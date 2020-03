Handanovic-Inter, rinnovo voluto da Conte: ora si lavora sul vice – SM

Condividi questo articolo

Samir Handanovic sta per rinnovare il proprio contratto con l’Inter di un anno, portandolo di conseguenza in scadenza al 2022. Decisiva è stata la volontà di Antonio Conte, che non vuole rinunciare allo sloveno, come riporta “Sportmediaset”. I nerazzurri devono ora andare a caccia di un vice

RINNOVO – Il rinnovo di Samir Handanovic non era scontato, ma nel prolungamento è stata decisiva la volontà di Antonio Conte. Il tecnico salentino non vuole rinunciare al portiere sloveno e non vuole aprire un nuovo ciclo in porta. C’è da capire ora quale sarà il vice, con Daniele Padelli in scadenza a giugno. Radu ha un contratto lungo e importante con l’Inter, c’è l’accordo per tornare ma ora può cambiare tutto. Ci sono stati recenti sondaggi con l’Udinese per Musso, con l’ipotesi di poter girare proprio Radu a Udine.

Fonte: Sportmediaset.