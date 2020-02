Handanovic, Inter in apprensione: ce la farà per...

Handanovic, Inter in apprensione: ce la farà per la Juventus? La situazione

Handanovic tiene in apprensione l’Inter (vedi articolo). Secondo le ultime di Marco Barzaghi su “Sport Mediaset”, il portiere e Capitano nerazzurro non verrà rischiato in Europa League e proverà a forzare per esserci contro la Juventus. Di seguito quanto rivelato dal giornalista

APPRENSIONE – Samir Handanovic lavora ancora senza pallone e deve provare a forzare per capire se può esserci nella sfida contro la Juventus. Il portiere e Capitano nerazzurro non verrà rischiato in Europa League con il Ludogorets. L’Inter si avvicina dunque alla sfida con la Juventus con il dubbio Handanovic. A Torino la sua presenza, ancora più di Christian Eriksen, sarà imprescindibile.