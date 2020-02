Handanovic in dubbio: giovedÃ¬ assente, recupera per la Juventus? – TS

Handanovic in dubbio: giovedì assente, recupera per la...

Handanovic in dubbio: giovedì assente, recupera per la Juventus? – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” riporta che le condizioni di Handanovic restano ancora da valutare. Il capitano ha nel mirino la Juventus, ma deve ancora guarire.

OBIETTIVO JUVENTUS – Non è un vero ballottaggio, ma dipenderà semplicemente dalle condizioni del capitano. Handanovic si è fatto male al mignolo della mano sinistra nell’allenamento del 31 gennaio e da quel momento non ha più giocato. Ha provato a recuperare per il derby (9 febbraio) o per la Lazio (16), poi una volta capito che il dolore era ancora forte, ha deciso con lo staff medico di lavorare in funzione della gara di Torino. Tant’è che ieri ha svolto le sue terapie ad Appiano nonostante il giorno libero concesso da Conte alla squadra.

ANCORA IN DUBBIO – Oggi le sue condizioni verranno valutate meglio, ma l’indicazione che arriva è che Handanovic, anche in caso di pieno recupero, non giocherà giovedì in Europa League per evitare contrasti che possano creare nuovi danni. Dunque, se Handanovic starà bene giocherà con la Juventus, altrimenti toccherà ancora a Padelli.