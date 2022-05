Handanovic, futuro da decidere. Non convinto dalla proposta Inter – CdS

Giornata cruciale nella corsa scudetto questa di oggi. Il Milan riceve a San Siro l’Atalanta di Gasperini mentre l’Inter è di scena a Cagliari alle 20:45. In porta ci sarà, fresco di Coppa Italia alzata a Roma, Samir Handanovic con la situazione futuro da scogliere.

FUTURO – L’Inter ha bisogno dei tre punti, a prescindere da cosa farà il Milan alle 18 contro l’Atalanta. I nerazzurri in porta si affidano all’esperienza di Samir Handanovic che però deve ancora sciogliere il suo futuro con tutti i dubbi del caso. Secondo il Corriere dello Sport, il capitano nerazzurro non avrebbe gradito l’offerta al ribasso proposta dall’Inter per la prossima stagione. In generale comunque si tratterebbe di prolungare di un solo anno la sua avventura in maglia Inter con l’aiuto ad Onana da svolgere. Inter e Handanovic si verranno incontro?

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti