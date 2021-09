Handanovic, doppia sfida con Quagliarella: Sampdoria-Inter per veterani

L’Inter di Simone Inzaghi domenica riprenderà il suo campionato dopo la sosta. I nerazzurri affronteranno a Marassi la Sampdoria guidata da D’Aversa. Il match vedrà in campo due veterani: Handanovic e Quagliarella

PRESENZE – Quella tra Inter e Sampdoria sarà una partita per veterani. Nelle due squadre sono infatti presenti ben 3 dei 10 giocatori con più presenze in Serie A ancora in attività. Al primo posto della classifica si trova infatti il capitano dell’Inter Samir Handanovic con 517 presenze, al secondo posto proprio il suo diretto avversario domenica a pranzo Fabio Quagliarella con 502. Al seso posto troviamo invece l’ex Antonio Candreva fermo a 399 e che toccherà quota 400 (qui le ultime sulla probabile formazione dei blucerchiati).

I 10 titani attuali delle partite giocate in #SerieATIM 💎🔝🏟#WeAreCalcio pic.twitter.com/WT1DSbggWe — Lega Serie A (@SerieA) September 10, 2021