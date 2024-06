Handanovic: «Donnarumma il più forte? C’è ancora da fare! Vicario simile»

Donnarumma è stato il migliore in campo contro la Spagna, salvando l’Italia da un passivo ben diverso contro la Spagna. Handanovic, intervenuto a Sky Sport, non crede che l’ex portiere del Milan sia il più forte al mondo, promuovendo Vicario

NON IL MIGLIORE – Gianluigi Donnarumma come sempre divide moltissimo. L’ex portiere del Milan, ora in forza al PSG, ha difeso la porta dell’Italia nel migliore dei modi contro la Spagna, arrendendosi solo alla sfortunata autorete di Riccardo Calafiori. Samir Handanovic, ex portiere dell’Inter e ora impegnato nel settore giovanile nerazzurro, in un certo senso sminuisce il numero 1 azzurro: «Donnarumma il più forte al mondo? È uno tra i più forti però io voglio dire che l’Italia ha due portieri simili perché anche Vicario è molto forte e ha fatto una grande stagione al Tottenham. L’Italia è coperta bene in tal senso, complimenti a Donnarumma ma c’è ancora da fare e ha ampi margini di miglioramento».

Donnarumma l’unico a fare bella figura contro la Spagna: Handanovic però prova a vedere il lato positivo in vista di Croazia-Italia

LATO POSITIVO – Handanovic poi elegge la Spagna come la Nazionale più forte di Euro 2024, cercando di vedere il lato positivo per l’Italia: «La Spagna è una delle squadre più forti di Euro 2024, è l’Italia che deve misurarsi sul livello che c’è. Sono tutti giocatori esperti nel senso che hanno giocato partite importanti, si sa che ogni tanto qualche batosta ti fa riflettere su tante cose. Non è sempre negativo, bisogna anche analizzare quello che c’è di positivo nella sconfitta».