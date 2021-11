Handanovic, decimo posto nel Trofeo Yashin: i complimenti dell’Inter

Samir Handanovic si posiziona decimo nella classifica del Trofeo Yashin 2021 per il miglior portiere. E l’Inter si congratula con il suo capitano tramite l’account Twitter ufficiale.

NELLA TOP10 – Nel corso della cerimonia per il Pallone d’Oro 2021 (vinto da Lionel Messi) è stato assegnato anche il Trofeo Yashin 2021. Si tratta del riconoscimento che France Football assegna al miglior portiere dell’ultima stagione. A vincere il premio è Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG ex Milan e Campione d’Europa con l’Italia. Ma nella classifica si trova anche Samir Handanovic, che arriva al decimo posto. E l’Inter si congratula con il suo numero uno: “Posizione n 1️⃣0️⃣ nel #TropheeYachine per #Handanovic il nostro n 1️⃣ da più di 4️⃣0️⃣0️⃣ partite in nerazzurro. Congratulazioni Samir!”.

👏 | BALLON D’OR Posizione n 1️⃣0️⃣ nel #TropheeYachine per #Handanovic il nostro n 1️⃣ da più di 4️⃣0️⃣0️⃣ partite in ⚫️🔵 Congratulazioni Samir!🧤 https://t.co/9gSx7raLvL — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) November 29, 2021