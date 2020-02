Handanovic da oggi torna ad allenarsi, Juventus nel mirino – TS

“Tuttosport” riporta che Handanovic a breve potrebbe finalmente tornare in campo. La frattura al mignolo è guarita e torna ad allenarsi.

VIA LIBERA AGLI ALLENAMENTI – In vista del match contro la Juventus è arrivato il semaforo verde per Samir Handanovic. Lo sloveno ieri si è sottoposto all’esame programmato per decidere sul suo rientro, e ha ricevuto l’ok per tornare a svolgere allenamenti completi a partire da oggi. Il portiere si era procurato un’infrazione al mignolo sinistro in allenamento il 31 gennaio, tentando un primo recupero per Lazio-Inter, poi mancato, lasciando il ruolo a Padelli praticamente per un mese.