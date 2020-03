Handanovic dà appuntamento ai tifosi dell’Inter: ecco la data del suo “Ask”

Handanovic aprirà la nuova settimana della campagna #TogetherAsATeam, ideata dall’Inter per mantenere un contatto con i tifosi e allo stesso tempo sensibilizzarli in questo periodo di emergenza Coronavirus. Come ripreso dal sito ufficiale della società, ecco quando avrà luogo l’#AskHandanovic

CASA HANDANOVIC – “Settimo appuntamento con le video-interviste in compagnia dei calciatori nerazzurri che dalle loro abitazioni stanno rispondendo alle domande inviate dai tifosi interisti. Dopo Milan Skriniar, Danilo D’Ambrosio, Stefan de Vrij, Borja Valero, Sebastiano Esposito e Andrea Ranocchia (vedi dichiarazioni, ndr), lunedì sarà il turno di Samir Handanovic. […] Il portiere nerazzurro risponderà in collegamento video da casa sua. L’appuntamento è per il pomeriggio di lunedì 30 marzo (probabilmente come gli altri intorno alle ore 17.00, ndr)”.

