Handanovic criticato dopo Milan-Inter e non solo. Onana sogna la titolarità – TS

Samir Handanovic è stato tra i giocatori più criticati dopo la sconfitta pesante nel derby. Secondo quanto sottolineato da Tuttosport il capitano dell’Inter sembrava poco reattivo e non è la prima volta. André Onana sogna la maglia da titolare.

CRITICHE – Samir Handanovic contro il Milan non ha fatto la differenza proprio come il suo collega dalla parte opposta, Mike Maignan. Il capitano nerazzurro è tra i giocatori più criticati del momento a causa della sua non più lucidissima reattività, e secondo il quotidiano di Torino questo si è visto anche contro la Cremonese in occasione del gol di Okereke. Ma anche in occasione dell’1-0 sul traversone di Milinkovic-Savic e la mancata uscita proprio del numero uno nerazzurro. Onana adesso sogna una maglia da titolare.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna