Handanovic, contro lo Sheriff taglierà il traguardo delle 400 partite con l’Inter

Samir Handanovic è a un passo da un traguardo importantissimo con la maglia dell’Inter, cioè le 400 presenze in maglia nerazzurra.

NUOVO TRAGUARDO – Handanovic questa sera in Inter-Sheriff è pronto a tagliare il traguardo delle quattrocento partite con la maglia dell’Inter. Un obiettivo voluto fortemente dal capitano nerazzurro, pronto a realizzare un nuovo record, dopo quello dei rigori parati in Serie A. Ora l’obiettivo per lui sarà quello di agganciare Walter Zenga, il portiere nerazzurro con più presenze all’Inter. L’italiano sta avanti di ben 73 presenze, motivo per cui sarà decisivo per Samir Handanovic trovare un accordo per il rinnovo di contratto, che non è detto che arrivi.