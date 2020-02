Handanovic, contro il Ludogorets rischio inutile: vuole Juventus-Inter – GdS

Samir Handanovic secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” non ce la fa in vista della sfida casalinga contro la Sampdoria, il suo recupero è previsto in settimana anche se resta in dubbio anche la sfida di ritorno di Europa League.

JUVENTUS-INTER – Samir Handanovic non ci sarà per la sfida casalinga contro la Sampdoria, il capitano dell’Inter non si è ancora allenato: “anche ieri ad Appiano Samir non ha rischiato – sottolinea il quotidiano romano -. Niente allenamenti con la palla, solo il solito lavoro per tenersi in forma e le terapie per la mano sinistra, quella con il mignolo con “infrazione””. L’Inter potrebbe non rischiarlo anche in vista della sfida di ritorno a San Siro contro il Ludogorets, per averlo al meglio contro la Juventus, match che conta e valido per la corsa scudetto: “Così anche col Ludogorets il capitano giocherà se i rischi saranno ridotti a zero e se si vorrà fare una sorta di prova generale”.