Handanovic, confronto impietoso con Maignan: Superman nel derby – TS

A fare la differenza nel derby di ieri tra Milan e Inter sono stati anche i due portieri. O meglio, il divario tra di loro. Su Tuttosport viene proprio segnalato il confronto (impietoso) tra Samir Handanovic e Mike Maignan, decisivo nella vittoria rossonera.

CONFRONTO – Oltre ai tanti errori individuali e alle giocate di Rafael Leao, a decidere il derby tra Milan e Inter ci ha pensato Mike Maignan. Che il quotidiano sportivo torinese definisce come ‘Superman’. Il suo voto in pagella è 8, merito soprattutto dei miracolosi interventi su Lautaro Martinez, Edin Dzeko e soprattutto Hakan Calhanoglu. Un confronto impietoso, quello visto a San Siro, con il rivale Samir Handanovic. Non tanto sugli interventi e sui gol subiti, quanto sull’interpretazione del ruolo. Tra i meriti del portiere francese, viene infatti segnalato il pregio di saper dare sicurezza a tutto il proprio reparto. Una grande differenza.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino