Handanovic con 317 presenze rientra nella top 10 dell’Inter per presenze

Samir Handanovic in Milan-Inter (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images/OneFootball)

Handanovic, nuovo record ieri in Parma-Inter, dove ha registrato la 317 presenza in Serie A agganciando dunque il decimo posto della classifica dei giocatori nerazzurri per presenze in Serie A.

NUOVO RECORD – Handanovic con la presenza numero 317 registrata ieri in Parma-Inter ha agganciato il decimo posto della classifica dei nerazzurri per presenze in Serie A. A pari merito con l’ex attaccante dell’Inter, Alessandro Altobelli. I successivi nove posti sono attualmente occupati da Iván Córdoba 323, Walter Zenga 328, Tarcisio Burgnich 358, Giuseppe Baresi 392, Mario Corso 413, Sandro Mazzola 417, Giacinto Facchetti 475, Giuseppe Bergomi 519 e al primo posto ovviamente Javier Zanetti 615.