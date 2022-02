Handanovic, che brutta figura! Lunga lista di insufficienze: le pagelle – TS

Handanovic rappresenta il volto dell’Inter attuale. Lunga lista di gravi insufficienze per l’Inter, sconfitto in casa ieri contro il Sassuolo. Sanchez il peggiore in campo. Di seguito le pagelle secondo TuttoSport.

LE PAGELLE – L’Inter approccia in maniera disastrosa alla partita. Handanovic ci mette anche del suo in occasione del gol del Sassuolo, il tiro di Raspadori non è un missile imparabile e non fa una grande figura prendendo gol sotto le gambe. Tutti male a centrocampo: 4,5 per Gagliardini, Barella e Calhanoglu, nessuno dei tre riesce a dare un senso alla manovra offensiva e Barella in particolare, davanti la difesa fa rimpiangere Brozovic. Male anche Lautaro Martinez, non riesce a segnare neanche con le mani: voto 4. Alexis Sanchez è il peggiore in campo, oltre a lamentarsi dovrebbe convincere Inzaghi sul fatto che sbaglia a considerarlo una riserva, e ieri, a tal proposto, non ne ha azzeccato neanche una.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino