Handanovic capitano anche fuori dal campo: discorso motivazionale alla squadra – TS

Samir Handanovic per la prima volta in Sassuolo-Inter non ha giocato da titolare lasciando il posto ad André Onana. L’edizione odierna di Tuttosport, però, sottolinea il discorso motivazionale da capitano fatto dentro lo spogliatoio.

DISCORSO ALLA SQUADRA – La vittoria contro il Sassuolo passa anche dai piccoli dettagli. Come quello legato a Samir Handanovic, escluso ieri per la prima volta in Serie A. Il portiere dell’Inter prima della sfida ha parlato all’interno dello spogliatoio facendo un discorso motivazionale alla squadra. Poche parole, non proprio un discorso, ma un grande messaggio di incoraggiamento alla squadra nel giorno in cui per la prima volta il capitano è stato messo in panchina per scelta tecnica. Parole che hanno fatto centro, a giudicare dall’atteggiamento della squadra.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino