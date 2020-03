Handanovic ancora al top, pronto rinnovo e un nuovo vice – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che per Handanovic è pronto il rinnovo del contratto. Bisognerà però trovargli un vice affidabile e magari di prospettiva.

RIENTRO AL TOP – Handanovic c’è. E’ vero, contro la Juventus, l’Inter ha perso e ha pure incassato due gol. Ma senza responsabilità del portiere sloveno, che anzi nel primo tempo ha compiuto un paio di prodezze delle sue: prima disinnescando un’incornata di de Ligt e poi intercettando un diagonale velenoso di Matuidi. E la solita sicurezza nel gestire la palla. Non era così scontato che, dopo 40 giorni di stop, Handanovic fosse subito così pronto, reattivo ed efficace. Tanto più che per un mese intero è rimasto anche senza toccare il pallone, per evitare di subire un altro colpo che avrebbe potuto peggiorare la frattura al mignolo della mano sinistra.

RINNOVO E VICE – Il prossimo luglio compirà 36 anni, ma il suo rendimento continua ad essere elevatissimo e da poco ha festeggiato i 12 mesi da capitano. A fine stagione, quindi, a meno di sorprese prolungherà di un altro anno il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2021. Ovviamente sarà ancora il titolare, mentre andrà fatto un ragionamento per il suo vice, anche alla luce di quanto accaduto durante il suo infortunio. Un’opzione riguarda Radu, ora in prestito al Parma, che avrebbe il vantaggio di poter essere iscritto nella lista Uefa come prodotto del vivaio, mentre Padelli potrebbe “retrocedere” a terzo”.