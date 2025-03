Hancko: «Con l’Inter è difficile creare occasioni! Gol impressionanti»

David Hancko, capitano del Feyenoord, intervenuto sui canali ufficiali della UEFA a margine della vittoria dell’Inter, ha parlato così del 2-0 dei nerazzurri.

RECUPERARE – David Hancko, giocatore del Feyenoord, intervistato su UEFA.com, ha parlato del gioco dell’Inter e della partita persa in casa. Queste le sue parole: «I gol che hanno realizzato sono davvero impressionanti. Anche nella seconda metà della partita si è visto come riescano a gestire il gioco. Credo che abbiano subito solo un gol finora in Champions League, quindi per noi giocatori è come entrare in una grande scuola di calcio. Ora dobbiamo recuperare e prepararci per la prossima partita. Daremo il massimo. Pensavamo di poter creare qualcosa nell’uno contro uno, ma come si è visto, con i loro tre difensori centrali, non c’era spazio per costruire una grande occasione. Si sono difesi molto bene e hanno lavorato duramente. Hanno giocatori di qualità e noi non siamo riusciti a segnare».