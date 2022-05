Hamsik: «Scudetto, calendario dice Inter. Mazzarri mi voleva? Non smentisco»

L’Inter ha la possibilità di salire al primo posto in classifica questa sera battendo l’Empoli. Una cosa momentanea certo, domenica il Milan è di scena a Verona, ma intanto farebbe comodo. Su questo ha parlato anche Marek Hamsik, ex capitano del Napoli.

BANDIERA – Sicuramente un appassionato di calcio che pensa a Napoli pensa a Marek Hamsik. Il connazionale di Skriniar infatti, volato in Turchia con il Trabzonspor, ha vinto il campionato dopo 38 anni l’ultima volta. Intervistato dal Corriere dello Sport, Hamsik ha parlato anche di scudetto in Italia. «Scudetto? Il calendario lascia all’Inter ancora qualche chance. Io, fossi al Milan, starei attento fino all’ultimo secondo. Io vicino all’Inter con Mazzarri? Non posso smentire. Ma io non ho mai pensato di lasciare Napoli, non sarei mai andato a giocare in un’altra squadra italiana. Non ci sarei riuscito. Non ce l’avrei fatta».

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano