Hamann: «Barella un centrocampista di livello mondiale! Al Bayern invece»

Dietmar Hamann, ex centrocampista di Bayern Monaco, Liverpool e Manchester City, in una bella chiacchierata su Sky Sport Deutschland, ha parlato anche di Nicolò Barella, lodando il centrocampista dell’Inter.

LODE – L’ex centrocampista del Bayern Monaco, Dietmar Hamann, intervistato dall’edizione tedesca di Sky Sport, ha lodato il gioco di Nicolò Barella. Questo il suo pensiero: «Barella è un calciatore di livello mondiale. Ho visto tre o quattro partite dell’Inter. Rende gli altri migliori ma non credo che guadagni dieci milioni di euro all’anno. Al Bayern Monaco – punge – 15 giocatori guadagnano più di lui, ma Barella li ha battuti in due partite in Champions League. Comodo al Bayern? Sì dai, può essere lui quel giocatore. Pavlovic si infortuna troppo spesso. Ma serve anche un’alternativa a Joshua Kimmich e Barella può essere il primo nome per i bavaresi. Poi è anche intelligente».