Hall Of Fame, parla Cambiasso: «Grossissima soddisfazione! Scegliete…»

Esteban Cambiasso fa già parte della Hall of Fame delle ex leggende dell’Inter. Sono attualmente aperte le votazioni per quanto riguarda questa stagione, e l’ex centrocampista nerazzurro invita i tifosi a votare con un messaggio particolare.

GRANDE SODDISFAZIONE – Cambiasso invita i tifosi dell’Inter a votare la Hall of Fame e aggiunge: «Ciao amici interisti, è arrivato il momento di votare per la Hall of Fame dell’Inter! Io sono già dentro e vi posso assicurare che è una grossissima soddisfazione essere scelto da voi tifosi. Ora votate e scegliete, io l’ho già fatto! Forza Inter». Di seguito il video pubblicato dal centrocampista argentino.

Esteban Cambiasso ha qualcosa da dirvi 🏆⚫🔵#InterHallOfFame — Inter (@Inter) November 26, 2022

Fonte: Twitter Inter