Hall Of Fame, Milito: “Che onore, ringrazio i tifosi dell’Inter per l’affetto!”

Diego Milito, entra ufficialmente a far parte della Hall Of Fame 2020 (vedi articolo) nerazzurra per quanto riguarda la categoria attaccanti. Di seguito le sue parole riportate dal sito ufficiale del club. (ecco le parole di Julio Cesar, Bergomi e Cambiasso).

CATEGORIA ATTACCANTI – Diego Milito, principe dell’Inter diventato Re la notte nel 22 maggio 2010 a Madrid contro il Bayern Monaco, entra nella leggenda: anche per lui Hall Of Fame 2020! Con la maglia nerazzurra ha conquistato in un solo anno Coppa Italia, Scudetto, Champions League, Supercoppa Italiana e Mondiale per Club, conditi da 171 presenze e 75 reti. Questo il messaggio di Milito direttamente da Buenos Aires: «Ringrazio di cuore i tifosi nerazzurri. È un grandissimo onore vedere il mio nome accostato a quello dei campioni che hanno scritto la storia dell’Inter. Non finirò mai di ringraziare i tifosi nerazzurri per l’incredibile affetto che ancora oggi continuano a dimostrarmi. Forza Inter Sempre!».

Fonte: Inter.it