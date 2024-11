Hall of Fame del calcio italiano, premiato l’ex Inter Boninsegna!

Nel primo giorno di ritiro dell’Italia di Luciano Spalletti a Coverciano va in scena la cerimonia della ‘Hall of Fame’ del calcio italiano. Tra i calciatori premiati c’è anche Roberto Boninsegna, ex dell’Inter.

RICONOSCIMENTO – Roberto Boninsegna sale sul palco dell’Auditorium del Centro Tecnico Federale di Coverciano, insieme a tante altre leggende del calcio italiano. All’ex attaccante, cresciuto nelle giovanili dell’Inter e tornato in Prima Squadra nelle stagioni ’69-’76, va il premio della “Hall of Fame” per la categoria “Veterani”. Tra i tanti ospiti che hanno ricevuto il riconoscimento, anche Daniele De Rossi, il CT della Nazionale italiana Luciano Spalletti e Andriy Shevchenko. In occasione dell’evento celebrativo, durante il quale i volti noti del calcio hanno consegnato al Museo del Calcio un proprio cimelio, Boninsegna ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Boninsegna nella “Hall of Fame” del calcio italiano

ANEDDOTO – Roberto Boninsegna si esprime così in occasione dell’evento “Hall of Fame” del calcio italiano: «Una volta a San Siro ho chiesto a Gianni Brera come mai avessi quel soprannome “Bonimba”. Mi disse: “Mi sembra che quando giochi sei sempre pronto a lottare, mi sembri un nano gigante”. Il cimelio che consegno è la maglia della Nazionale col 9. Anche se di partite con l’Italia ne ho fatte molte, ventidue presenze. Due gol pilastri della nostra storia italiana? Nel primo tempo ci credevamo anche contro il Brasile, nonostante fossimo stanchi della gara con la Germania finita ai supplementari. Pelé, che quell’anno era Pallone d’Oro, disse: “Se non gioca Rivera chissà che squadra avranno!” (ride, ndr). A venti minuti dalla fine ci credevamo ancora, poi siamo crollati pagando la stanchezza della partita precedente».