Hakimi spegne ventidue candeline! Primo compleanno con l’Inter

Condividi questo articolo

Hakimi Inter

Hakimi, primo compleanno con la maglia nerazzurra dell’Inter. L’esterno marocchino oggi spegne ben ventidue candeline. Auguri da parte di tutta la redazione di Inter-News.it

BUON COMPLEANNO – Hakimi, esterno dell’Inter, oggi compie ventidue anni. Primo compleanno a tinte nerazzurre il giocatore marocchino arrivato dal Real Madrid dopo l’esperienza al Borussia Dortmund dove ha avuto la possibilità di mettere in mostra, per due stagioni, tutte le sue qualità. Voluto fortemente dalla società e da Antonio Conte, il calciatore oggi è un titolare inamovibile dell’Inter per quanto riguarda la fascia destra, in Campionato e in Europa.