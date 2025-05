Hakimi: «Speciale sfidare l’Inter. Parentesi importante della mia carriera»

Hakimi affronterà il suo passato nella notte più importante della stagione. Sarà infatti proprio l’Inter la prossima avversaria del PSG nella finale di Champions League, il 31 maggio. Il laterale marocchino, che con i nerazzurri ha vinto uno scudetto nel 2021 sotto la guida di Antonio Conte, ha commentato la sfida che lo attende al termine della vittoria del PSG sull’Arsenal, nella semifinale di ritorno.

C’ERAVAMO TANTO AMATI – In un’intervista a Prime Video, Achraf Hakimi non ha nascosto l’emozione di ritrovare il club che lo ha consacrato tra i grandi del calcio europeo: «Sarà un momento speciale ritrovare i miei ex compagni in finale di Champions League. Con loro ho passato un momento troppo importante della mia carriera, starò concentrato con il PSG perché c’è la missione di portare questo trofeo a Parigi. Ieri ho visto la partita dell’Inter, Sommer e Donnarumma sono due portieri fortissimi, il nostro però è più forte (ride, ndr)». Parole sincere, che confermano il legame ancora forte con l’ambiente nerazzurro e con i tifosi che non hanno mai smesso di seguirlo anche dopo il trasferimento a Parigi.