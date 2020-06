Hakimi soddisfa Conte: giovanissimo con esperienza internazionale – TS

“Tuttosport” spiega che Hakimi è un acquisto gradito a Conte anche perché malgrado la sua giovane età ha esperienza internazionale.

GIOVANE VETERANO – Hakimi il primo acquisto dell’Inter per la prossima stagione. E malgrado sia nato nel 1998 va sottolineata la differenza con Barella e Sensi. Conte in questa stagione si è pubblicamente lamentato della scarsa esperienza dei suoi, con riferimento particolare ai due centrocampisti. Giovani e prelevati da Cagliari e Sassuolo. Hakimi invece è cresciuto nel Real Madrid e ha trovato la sua consacrazione al Borussia Dortmund, dunque è abituato a giocare ad alti livelli anche internazionali. Nonostante sia giovanissimo ha già confidenza con le grandi notti di Champions (come ben sa proprio l’Inter, affossata a Dortmund da una sua doppietta). Un giovanissimo “veterano”.