Hakimi, rata pronta a essere saldata. Nessuna preoccupazione Inter – Sky

Secondo le notizie che filtrano da “Sky Sport”, in casa Inter non c’è preoccupazione riguardo alle scadenze UEFA e alla rata per Achraf Hakimi da saldare entro fine marzo.

SCADENZE RISPETTATE – Nonostante le voci legate alla società e alle scadenze incombenti a fine mese, in casa Inter regna la serenità. Come riportato dal giornalista Matteo Barzaghi di “Sky Sport”, le scadenze UEFA e la rata di Achraf Hakimi al Real Madrid saranno pagate entro fine marzo come richiesto e concordato. Nessun allarmismo dunque, specialmente in vista dello sprint decisivo verso lo Scudetto.