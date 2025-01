Hakimi si gode il PSG ma non dimentica l’Inter: «Sempre nel mio cuore!»

Mentre l’Inter ieri sera batteva di misura lo Sparta Praga, il PSG riusciva a superare il Manchester City 4-2. A raccontare la rimonta è Achraf Hakimi, che riserva una battuta affettuosa anche alla sua ex squadra nerazzurra.

SERATA INCREDIBILE – Achraf Hakimi viene intervistato da Gianluca Di Marzio dopo la settima giornata di Champions League. L’ex Inter dichiara al giornalista italiano sull’ultimo match vinto dal PSG: «È stata una serata incredibile ed è una sensazione bellissima. Non era mica facile rimontare due gol contro una grande squadra come il Manchester City. Ma questa squadra ha fatto vedere il carattere che ha, dimostrando che tutto è possibile. Dopo l’1-2 abbiamo capito che la Remontada sarebbe stata possibile. Ed è questo che abbiamo fatto poi, andando a vincere la partita».

Hakimi, dal presente al PSG al passato all’Inter: l’ex non dimentica!

NEL CUORE – Achraf Hakimi: «Quando sta in giornata il PSG anche senza i fenomeni del passato può battere tutte le squadre del mondo? Vero, questa squadra gioca bene perché abbiamo un gruppo che ha stretto anche fuori dal campo. Mister Enrique ha fatto un lavoro incredibile con ognuno di noi, creando una famiglia. È importante andare avanti con questa mentalità e se lo facciamo potremo toglierci grandi soddisfazioni. L’Inter è sempre con me, lì nel mio cuore». Con questa breve battuta finale Hakimi ricorda con affetto la sua ex squadra, nella quale ha trascorso periodo felice, seppur breve, nella stagione 2020-2021.