Hakimi: «Prime difficoltà tra campionato e lingua. Futuro? Felice all’Inter!»

Hakimi dopo Inter-Udinese 5-1 ai microfoni di “DAZN” ha parlato della vittoria dello scudetto e del suo primo periodo in nerazzurro. Poi ha concluso dicendo di stare bene in nerazzurro.

PRESENTE E FUTURO – Hakimi dopo Inter-Udinese 5-1 su Dazn ha parlato della vittoria dello scudetto e delle difficoltà iniziali: «Sono molto felice per loro che sono tornati a vincere dopo undici anni. Il primo mese è stato un po’ difficile per me, campionato nuovo e lingua nuova. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez mi hanno aiutato molto. Sono il figlio di Antonio Conte? Quello è Romelu, non io! Il futuro? Sono molto contento di restare qui».