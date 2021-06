Hakimi, tutto, al momento, è a favore del PSG. I francesi, come riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, oltre il “sì” del calciatore, avrebbero anche offerto più del Chelsea.

VERSO PARIGI – Hakimi, l’ago della bilancia tende verso Parigi. Il Paris Saint-Germain, oltre ad aver già raggiunto un accordo con il calciatore, avrebbe offerto anche di più rispetto il Chelsea, ma non ha ancora raggiunto i 70 milioni richiesti dall’Inter. Dal canto suo il Chelsea però non si sente ancora fuori dai giochi, forti dell’inserimento di Marcos Alonso all’interno della trattativa. La volontà del calciatore, però, potrebbe essere decisiva. L’Inter inoltre come già ribadito più volte in questi giorni, dovrà cedere un giocatore importante entro il 30 giugno, ecco perché Leonardo aspetta ad alzare la sua proposta.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti.