Hakimi non dimentica: «Inter nel mio cuore! Speciale sfidarla»

Achraf Hakimi ha dedicato un breve commento, nel post-partita di Arsenal-PSG, anche alla sua ex Inter. Il calciatore marocchino ha dato ulteriore prova del suo legame coi nerazzurri.

LEGAME ETERNO – Achraf Hakimi si è pronunciato a Sky Sport sull’ipotesi di un’eventuale finale contro la sua ex Inter. Il calciatore del PSG ha dimostrato nuovamente quanto i colori nerazzurri conservino un valore speciale per lui: «Non ho pensato finora alla squadra contro cui giocare l’eventuale finale, essendomi concentrato solo sul PSG e sul lavoro da fare per arrivare in fondo. Sicuramente, poi, giocare contro l’Inter sarebbe speciale. Sono molto contento della stagione che ho disputato a Milano, l’Inter resta sempre nel mio cuore».