Hakimi, l’agente: «Se l’Inter fosse in Champions oggi, arriverebbe in fondo»

Alejandro Camano, agente che cura gli interessi di Achraf Hakimi e Borja Mayoral, tra gli altri, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente Radio Kiss Kiss Napoli. Ha parlato prevalentemente del percorso dell’Inter, lanciando anche una provocazione

SUGGESTIONE – La crescita dell’Inter di Antonio Conte, nel girone di ritorno, è stata gargantuesca e lo certificano anche i numeri (vedi articolo). Il rendimento dei nerazzurri è andato di pari passo con l’esplosione di alcuni singoli, come Achraf Hakimi, decisivo anche ieri con l’assist per Matteo Darmian. L’agente dell’ex Borussia Dortmund, Alejandro Camano, è intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”: «La stada per lo scudetto è tracciata. I punti di distacco consentono di lasciar pensare al meglio per l’Inter. Antonio Conte ha tanti meriti, ed è arrivato anche il gioco. Giocasse oggi la Champions League, l’Inter potrebbe arrivare in fondo con qualità, forza e meccanismi».

