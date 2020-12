Hakimi: “Inter, sono sempre lo stesso. Conte mi aiuta tanto! L’italiano…”

Hakimi Inter

Hakimi dopo Inter-Bologna terminata 3-1 ha parlato del suo adattamento all’Inter e in particolare a Milano e con la lingua italiana. Il calciatore ai microfoni di “DAZN” ha parlato anche dell’aiuto del suo tecnico Antonio Conte.

ADATTAMENTO – Hakimi, autore oggi di due gol in Inter-Bologna, ai microfoni di “DAZN” ha parlato del suo adattamento: «La gente parla molto di me e del fatto che sono diverso. In realtà io sono sempre lo stesso e cerco di adattarmi alla squadra e al calcio italiano. Conte? Mi sta aiutando tanto, devo ancora migliorare in alcuni movimento. Piano piano riusciremo a regolarizzare tutto. Avendo campo in avanti posso sfruttare la mia corsa e posso essere più efficace».

LA LINGUA – Hakimi ha detto la sua anche riguardo il suo adattamento alla lingua italiana: «L’italiano? sto apprendendo. Sto cercando di imparare la lingua, alla gente e alla città. È simile allo spagnolo».