Hakimi in Napoli-Inter è una chiave del match: all’andata non c’era

Hakimi in Napoli-Inter sarà a suo posto largo a destra. Un fatto non banale, soprattutto perché all’andata non c’era.

NOVITA’ A DESTRA – Hakimi in Napoli-Inter sarà un fattore per Conte. Una frase ovvia messa così, ma che va proposta per la partita di oggi per un motivo specifico. All’andata il marocchino non c’era. In Inter-Napoli infatti il tecnico a destra aveva schierato come titolare Darmian. Per il numero 2 solo gli ultimi minuti. Per quanto l’ex Parma abbia disputato una buona gara, risultando anche decisivo, la sua presenza in fascia non è la stessa cosa. Stasera va dimostrato.

PESO OFFENSIVO – Avere Hakimi cambia gli equilibri. Il marocchino nella rosa è terzo per gol, per assist e per occasioni da gol, primo per passaggi chiave. Anche quarto per dribbling a gara, malgrado a quanto pare non sappia saltare l’uomo. Il suo peso offensivo insomma è notevole. Una presenza di grande influenza, che costringe gli avversari a soluzioni studiate e specifiche. Soprattutto perché si incastra nella fascia sinistra del Napoli. Vale a dire quella di Insigne, riferimento assoluto del gioco di Gattuso.

DIFFERENZA – Hakimi ha un compito importante. Già sulla carta. Dare copertura, ma tenere sempre gli avversari sulle corde. Con la sua velocità unita alla qualità ogni ripartenza può essere letale. Il marocchino può e deve fare la differenza. Come ha già dimostrato in stagione. Il Napoli non lo sa ancora.