Asta sempre più unfuocata per Achraf Hakimi. Tra le colonne di “TuttoSport” viene sottolineato anche il rilancio del PSG all’offerta del Chelsea (vedi articolo). Paragini pronti a giocarsi la carta Leandro Paredes.

JOLLY – L’asta per aggiudicarsi Achraf Hakimi si fa sempre più interessante, e l’Inter dal canto suo cercherà di chiedere il più possibile dai club interessati. Con il Bayern Monaco momentaneamente defilato dall’operazione per arrivare al marocchino, il PSG sarebbe pronto a sua volta a rilanciare dopo l’offerta del Chelsea. Leonardo sarebbe pronto a giocarsi la carta Leandro Paredes che, secondo il quotidiano torinese, la scorsa estate aveva detto sì all’Inter. Il club nerazzurro sarebbe pronto a trattare il centrocampista argentino qualora dovesse arrivare un’offerta importante per Marcelo Brozovic. Il suo cartellino a bilancio è appena di ottocento mila euro, per cui l’eventuale cessione sarebbe interamente una plusvalenza.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino

