Hakimi: «Ecco cosa prenderei da Dumfries! Grande calciatore»

Achraf Hakimi ha rilasciato dichiarazioni piuttosto importanti sul suo prossimo avversario in Champions League: Denzel Dumfries. Le parole dell’esterno del Psg su Sky Sport.

RIVELAZIONE – Il passato e il presente sulla fascia destra dell’Inter si affrontano. Achraf Hakimi non ha mai avuto modo di giocare davanti ai tifosi nerazzurri a San Siro, ma con la maglia del club meneghino ha vinto uno scudetto al suo primo ed unico anno a Milano. Poco tempo assieme, ma una storia d’amore indimenticabile per tutte le parti. Poi è arrivato Denzel Dumfries, che di certo non ha fatto rimpiangere il grande ex oggi protagonista al Psg. I due si affronteranno il 31 maggio in finale di Champions League, Hakimi ha rivelato: «Dumfries ha fatto 11 gol, ti accende la sfida nella finale di Monaco? Sì, ho visto che ha segnato ma lui gioca più avanti con i cinque difensori e ricordo che all’Inter era più facile fare gol in quella posizione. Adesso con quattro è diverso, ma devo dire che non è facile ciò che ha fatto lui. Dumfries è un grandissimo calciatore, ha il colpo di testa troppo forte e io sono nullo. Ha segnato tantissimi gol di testa, da lui prenderei assolutamente il colpo di testa»