Hakimi e Lukaku, l’Inter manca eccome. Smalto e sorrisi persi – TS

L’Inter di Simone Inzaghi, nonostante il famoso “ridimensionamento” avvenuto in estate, è prima in classifica. I nerazzurri giocano un bellissimo calcio e i risultati arrivano uno dopo l’altro. Intanto però, Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, non possono dire di essere felici altrettanto. Anzi.

RICORDO – L’Inter come detto è prima in classifica e arriva da risultati eccellenti nelle ultime uscite. Oltra a questo, Inzaghi ha saputo dare alla sua Inter un calcio spumeggiante e che fa divertire chiunque. Buonumore e sorrisi che sembrano aver smarrito Lukaku e Hakimi. Ecco come scrive oggi Tuttosport riguardo le loro situazioni. I sorrisi si sono interrotti a settembre. Lukaku non segna in Premier League dall’11 di quel mese; Hakimi, che di mestiere ovviamente non fa l’attaccante, in Ligue1 non trova il gol dal 22 settembre e l’ultimo assist lo ha servito il 29 agosto. Il belga ha segnato la settimana scorsa in Champions contro lo Zenit, una rete inutile che non è servita a vincere con i Blues che hanno chiuso il girone al secondo posto (…). Un lampo però in un periodo non positivo, visto che un infortunio alla caviglia lo ha tolto dai giochi a cavallo fra ottobre e novembre e da quando è tornato, Tuchel lo ha schierato titolare solamente una gara (…). Hakimi in Europa ha sempre giocato dall’inizio, tutte per novanta minuti ma non ha mai contribuito a una rete e il suo Psg, finendo secondo, è stato abbinato al Real Madrid (…). I due super big, i due grandi rimpianti dell’ultimo mercato dell’Inter, oggi sembrano un lontano ricordo. Anzi, verrebbe da dire, vedendo i risultati e i momenti dei due giocatori, che sia l’Inter a mancare più a loro, che viceversa.

FONTE – Tuttosport.