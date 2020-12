Hakimi e la crescita con Conte: da difensore (goleador) un record europeo

Hakimi trova continuità e soprattutto serenità: l’Inter si gode il suo gioiellino cresciuto sotto la guida di Antonio Conte. In Europa vanta già un record da difensore goleador.

UN RECORD – Hakimi, una crescita evidente all’Inter sotto la guida di Antonio Conte. Esageratamente criticato in questo inizio di campionato, condizionato anche dall’errore in UEFA Champions League contro il Real Madrid, il calciatore ha ritrovato finalmente fiducia e continuità, con un percorso di crescita evidente anche sotto il punto di vista difensivo. Ma è in fase offensiva che il calciatore lascia tutti a bocca aperta: già a quota quattro gol in Serie A, è già il più giovane difensore a vantare già quattro segnature nei top cinque campionati europei. La società nerazzurra si gode il suo gioiello acquistato in Spagna dopo essersi messo in mostra in Germania, con la maglia del Borussia Dortmund. In Serie A invece è il primo difensore nerazzurro a segnare quattro reti nelle prime tredici presenze nelle sua stagione d’esordio.