L’operazione Hakimi-PSG rientra tra le più proficue realizzate nella storia dell’Inter, pronta a superare anche quella di Ibrahimovic al Barcellona.

CESSIONE – Hakimi al PSG, operazione quasi da record per l’Inter che realizza una delle cessioni più proficue della sua storia. Pronta a superare anche quella di Zlatan Ibrahimovic, che nell’estate del 2009 fu acquistato dal Barcellona per 69,5 milioni, ma la cifra comprendeva anche il cartellino di Samuel Eto’o, valutato 28 milioni. Se dovessero scattare tutti i bonus per Hakimi, l’affare supererà anche la cessione dello svedese. Un’operazione, questa, che genererà una plusvalenza di circa 30 milioni dopo quella di Mauro Icardi (sempre al PSG), ceduto per 50 milioni più 8 di bonus.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

