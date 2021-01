Hakimi, altro gol in Roma-Inter stabilisce un nuovo record personale!

Condividi questo articolo

Hakimi Inter-Bologna – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Hakimi con il gol realizzato ieri all’Olimpico in Roma-Inter ha stabilito un nuovo record personale legato al numero di gol realizzati in una sola stagione..

NUOVO RECORD – Hakimi conferma il percorso di crescita di cui tanto parla Antonio Conte da inizio stagione. Il terzino marocchino arrivato dal Real Madrid ma con esperienza al Borussia Dortmund dove si è imposto a livello internazionale con il tecnico italiano ha lavorato per lo più sulla fase difensiva, ma senza dimenticare il vizio del gol. Con il gol realizzato ieri in Roma-Inter, per esempio, è già a quota 6 gol: un record per lui, dato che in carriera aveva realizzati solo cinque gol in una stagione e proprio con la maglia dei tedeschi. Inoltre, a quota sei, è il difensore con il più alto numero di gol nei top-cinque campionati Europei.