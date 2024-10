Hakimi, affetto a doppio senso: omaggio e risposta in vista di Roma-Inter

Si avvicina Roma-Inter, sfida in programma domenica allo stadio Olimpico. Tra i classici contenuti prepartita, il club nerazzurro ha deciso di pubblicare alcuni dei gol più belli dei precedenti incroci. Fra cui quello di Achraf Hakimi nella stagione 2020/2021. E la risposta non si è fatta attendere.

BEI RICORDI – “Achraf, noi non ti abbiamo visto. Ti abbiamo vissuto“. Questo un po’ il pensiero in generale che resta nella mente di tutti i tifosi dell’Inter, che hanno potuto ammirare Achraf Hakimi in maglia nerazzurra soltanto per una stagione – quella 2020-2021 culminata con la vittoria del diciannovesimo scudetto – senza mai vederlo però dal vivo, a causa delle restrizioni del periodo della pandemia di COVID-19. I ricordi non si cancellano e lo dimostra proprio il club nerazzurro, che tra i classici contenuti prepartita per l’avvicinamento a Roma-Inter ha pubblicato il gol dell’esterno marocchino nel precedente giocato proprio nella stagione 2020/2021 allo stadio Olimpico e culminato con il risultato di 2-2. La risposta non è mancata.

Achraf Hakimi, una sola stagione ma intensa: il suo legame con l’Inter

LEGAME – Come tanti altri prima di lui, anche Achraf Hakimi ha legato il suo nome alla maglia dell’Inter. Lui, che al termine di quella stagione trionfale con Antonio Conte in panchina lasciò Milano per accasarsi al Paris Saint-Germain. Nonostante ciò, il suo commento dimostra come la squadra e i suoi tifosi gli siano rimasti nel cuore. E non è l’unico, basti pensare a tanti altri ex che ancora ricordano con piacere proprio la loro avventura sul prato di San Siro. Un affetto a doppio senso, con i tifosi nerazzurri che non hanno mancato di reagire alla risposta dello stesso Hakimi, chiedendo a gran voce un suo ritorno. Più un sogno che una speranza concreta. Su una fascia, quella destra, dove l’esterno marocchino al momento potrebbe tranquillamente fare il titolare inamovibile con ottimi risultati.