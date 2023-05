Haaland: «Momento speciale! Grande stagione col Manchester City»

Haaland ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport nel corso della premiazione per la vittoria del titolo in Premier League. Di seguito le parole del fenomeno del Manchester City, che sfiderà l’Inter il 10 giugno per la finale di Champions League.

STAGIONE MIGLIORE – Erling Haaland, diventato campione d’Inghilterra con il suo Manchester City, afferma: «Davvero una sensazione che rimarrà per sempre. Me lo ricorderò per tutta la vita. Abbiamo lottato così duramente e non so cosa dire. Quasi non voglio dire niente. È stato un momento speciale con il trofeo davanti al nostro pubblico, per noi, il club e la società. Senza di loro non sarebbe stato possibile. Non potevo sperare in una stagione migliore? Sì, effettivamente come stagione di debutto 36 gol in campionato, un titolo. Direi che non mi posso lamentare».