Haaland, novità a -4 dall’Inter: Manchester City in campo col Brentford

Il Manchester City alle 16 giocherà in Premier League contro il Brentford. Sfida che interessa anche l’Inter, che affronterà i Citizens in Champions League. Le ultime su Haaland.

ATTESA – Manchester City-Inter sarà la prima partita di Champions League per entrambe le squadre. Si tratta di una sorta di rivisitazione della finalissima di Istanbul dello scorso 10 giugno 2023, quando i Citizens s’imposero di misura grazie alla rete di Rodri. In quel caso Haaland patì la marcatura asfissiante di Francesco Acerbi. A proposito della partita contro i nerazzurri, Guardiola ci sarà anche un super big come Phil Foden. A proposito di Haaland, il norvegese, fino a ieri, era in dubbio per la partita contro il Brentford a causa di un grave lutto familiare. Ma allarme rientrato: Guardiola lo ha schierato e figurerà nella partita dell’Etihad che si giocherà oggi alle 16. Lo stesso allenatore spagnolo aveva parlato così nella giornata di ieri: «È stato un momento difficile per lui e la sua famiglia. Vedremo domani se sarà mentalmente e fisicamente in grado di giocare».

Manchester City-Brentford, formazioni ufficiali: Haaland c’è

Manchester City (4-2-3-1): Ederson, Walker (C), Stones, Akanji, Lewis; Gundogan, Kovacic; De Bruyne, Grealish, Savinho; Haaland.

Brentford (5-3-2): Flekken; Roerslev, Collins, Pinnock, van den Berg, Mee; Nørgaard, Jensen, Janelt; Mbuemo, Wissa.