Haaland in dubbio a -5 dall’Inter? Guardiola vuole capire bene!

Erling Braut Haaland è uno dei giocatori più temibili del Manchester City, che mercoledì affronterà l’Inter in Champions League. Il norvegese è in dubbio per la sfida di domani col Brentford.

RISCHIA – Nessun guaio di natura fisica per Haaland, di carattere puramente familiare. Infatti, il centravanti norvegese del Manchester City è stato colpito da un grave lutto per la morte del caro amico di famiglia Ivar Eggja, morto all’età di 59 anni. Pep Guardiola, interpellato in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League contro il Brentford, ha detto: «È stato un momento difficile per lui e la sua famiglia. Vedremo domani se sarà mentalmente e fisicamente in grado di giocare». Haaland, a meno di altri scenari, comunque dovrebbe essere presente e regolarmente in campo contro l’Inter mercoledì sera in Champions League.

Haaland in dubbio col Brentford e tra 5 giorni ci sarà l’Inter

ATTESA – Manchester City-Inter sarà la prima partita di Champions League per entrambe le squadre. Si tratta di una sorta di rivisitazione della finalissima di Istanbul dello scorso 10 giugno 2023, quando i Citizens s’imposero di misura grazie alla rete di Rodri. In quel caso Haaland, in dubbio domani contro il Brentford, ha patito la marcatura asfissiante di Francesco Acerbi. A proposito della partita contro i nerazzurri, Guardiola ha recuperato un super big come Phil Foden.