Haaland avverte l’Inter: «Crediamo nella vittoria di tre trofei!»

Erling Haaland ha parlato a Sky Sport, dopo essere stato premiato dalla stampa inglese come miglior giocatore della Premier League, della sua stagione al Manchester City e della speranza che lui e i suoi compagni hanno di vincere i tre papabili trofei.

SPERANZA − Erling Haaland, premiato come miglior giocatore della Premier League dalla stampa inglese (vedi articolo), ha parlato così a Sky Sport: «Mi aspettavo che avrei fatto cose buone ma non tutto questo. È stata una stagione fantastica fino ad ora. Un paio di mesi fa sapevamo che avevamo la possibilità di vincere tre trofei. E ora è possibile, ci crediamo. Farò tutto il possibile per far sì che il sogno di avveri. Non ci sentiamo invincibili ma nella mia squadra ci sono tutti giocatori importanti e Guardiola rende tutto semplice. Ci fa giocare bene. Per me è un onore che sia il mio allenatore».