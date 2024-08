Haaland, altra tripletta e vittoria del Manchester City! West Ham K.O.

Il Manchester City continua la sua marcia trionfale in Premier League, conquistando la terza vittoria consecutiva con un convincente 3-1 in trasferta contro il West Ham. Haaland ancora trascinatore per gli inglesi che sfideranno l’Inter in Champions League.

FIN TROPPO FACILE – Ancora una volta, protagonista assoluto del match è stato Erling Haaland, autore di una splendida tripletta che ha messo in ginocchio la squadra londinese. Il Manchester City non ha perso tempo e ha imposto il proprio ritmo fin dai primi minuti di gioco. Al 10′, Haaland ha aperto le marcature con un colpo preciso che ha sorpreso la difesa del West Ham, sfruttando alla perfezione un assist di Bernardo Silva. Il norvegese ha poi raddoppiato al 30′. Nonostante il dominio del City, il West Ham ha trovato un modo per rientrare in partita grazie a un episodio sfortunato per i Citizens. Al 19′, Ruben Dias ha deviato sfortunatamente nella propria porta. Il secondo tempo ha visto i padroni di casa tentare di contenere l’offensiva del City, ma senza successo. La squadra di Pep Guardiola ha gestito il possesso palla con la consueta maestria, aspettando il momento giusto per colpire. Il gol del definitivo 3-1 è arrivato all’84’, ancora una volta grazie a Erling Haaland.

Avversario temibile in Europa, avviso per tutta la Champions League

EURORIVALI – Con questa vittoria, il Manchester City si conferma come una delle squadre più in forma d’Europa, con un Haaland che sembra inarrestabile. Una prestazione straordinaria che conferma lo straordinario momento di forma del bomber norvegese, pronto a trascinare i Citizens anche in Europa, dove affronteranno l’Inter nel nuovo formato della UEFA Champions League.