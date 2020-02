Gullit: “Inter bene, Conte ha un’idea! Eriksen deve trovare il ritmo”

Gullit è intervenuto in collegamento con “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Italia Uno. L’ex giocatore del Milan ha detto la sua sull’Inter e su Eriksen

ANALISI – Di seguito le parole di Ruud Gullit: «La Juventus ha i giocatori migliori in Italia ma non sta andando bene. Adesso diventa interessante per Lazio e Inter. Antonio Conte ha un’idea, non è facile vincere sempre ma sta andando bene. Christian Eriksen? Al Tottenham non giocava molto, deve avere ancora il ritmo».