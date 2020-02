Gullit: “Ho un debole per Conte, sa cosa vuole. Juventus soffre? Meglio!”

Inter, Lazio e Juventus stanno dando vita a un’intensa e avvincente lotta al vertice in Serie A. Gullit – intervistato sull’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” – parla dell’inaspettato equilibrio tra le tre squadre e svela il suo debole per Conte. Di seguito le sue dichiarazioni

DEBOLE – Inter, Juventus e Lazio lottano al vertice con un inaspettato equilibrio. Ne parla Ruud Gullit, che svela inoltre il suo debole per Antonio Conte: «Se mi aspettavo questo equilibrio tra Inter, Lazio e Juventus? No. La Juve soffre, meglio… Sembra strano detto da un milanista ma ho visto Conte al Chelsea e ho un po’ un debole per lui. Naturalmente allena l’Inter, dunque non voglio che batta il Milan e devo parlare sottovoce: ma lui spinge tantissimo con società e squadra, sa cosa vuole e lo fa funzionare. Ha chiesto Romelu Lukaku a tutti i costi, in tanti erano scettici e invece Lukaku ha sfondato».

