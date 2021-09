Gullit: «Dumfries è andato nella squadra giusta. Bene anche de Vrij»

Ruud Gullit, intervenuto su Sky Sport 24 in collegamento dai Facchetti Awards, ha parlato dei due olandesi presenti nell’Inter Dumfries e de Vrij

OLANDESI − Gullit elogia i due tulipani nerazzurri: «Denzel Dumfries è andato nella squadra giusta per il modo come giocano. Lui può andare avanti e indietro nella fascia, mette sempre cuore nella sua partita. Bene anche Stefan de Vrij, finalmente in Olanda hanno capito la forza di questo difensore, prima preferivano giocatori che avevano piedi buoni. Lui è un giocatore che da molta sicurezza al reparto». Ottima la prestazione soprattutto del laterale olandese contro il Bologna, autore di un assist al bacio per la rete del vantaggio di Lautaro Martinez.