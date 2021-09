Gullit: «De Vrij fondamentale per van Gaal. Scavalcato lo juventino de Ligt»

Ruud Gullit, ex campione olandese del Milan, ha parlato ancora di de Vrij e di come il giocatore sia apprezzato dal CT dell’Olanda van Gaal. Il difensore dell’Inter ha tolto il posto a de Ligt della Juventus

FONDAMENTALE − Gullit ritorna a parlare del difensore nerazzurro: « Stefan de Vrij ha sempre qualche attrito nei confronti dei precedenti allenatori della Nazionale. È stato quindi spesso in panchina con Danny Blind, Ronald Koeman e Frank de Boer. Non con Louis Van Gaal, che lo vede come un giocatore fondamentale e osa schierarlo al posto di Matthijs de Ligt, ex giocatore dell’Ajax e oggi giocatore della Juventus». L’ex campione del Milan aveva già parlato del difensore dell’Inter qualche settimana fa su Sky Sport, cosi come del laterale Dumfries (vedi dichiarazioni).

Fonte: voetbalzone.nl